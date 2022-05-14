Программа передач Первого канала на 14 мая 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 14 мая 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



14.05.2022



04:30 Россия от края до края

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «Вера Алентова. «Как долго я тебя искала...»

11:25 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:50 Ширли-Мырли

15:00 Новости

15:15 Ширли-Мырли

16:40 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым

18:00 Вечерние новости

18:20 Без памяти. 1-я - 4-я серии

21:00 Время

21:35 Без памяти. 1-я - 4-я серии

23:00 «Как быть хорошей женой»

00:55 Наедине со всеми

03:10 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.