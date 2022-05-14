Программа передач Первого канала на 14 мая 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 14 мая 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
14.05.2022
04:30 Россия от края до края
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «Вера Алентова. «Как долго я тебя искала...»
11:25 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:50 Ширли-Мырли
15:00 Новости
15:15 Ширли-Мырли
16:40 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18:00 Вечерние новости
18:20 Без памяти. 1-я - 4-я серии
21:00 Время
21:35 Без памяти. 1-я - 4-я серии
23:00 «Как быть хорошей женой»
00:55 Наедине со всеми
03:10 Россия от края до края
В программе передач возможны изменения.