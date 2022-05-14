Программа передач Россия 1 на 14 мая 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 14 мая 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.



14.05.2022



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Ставропольский край. Вареники

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:15 Доктор Мясников

13:20 Точка кипения. 1-я часть

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей!

20:00 Вести

21:00 Виктория

00:40 После многих бед

03:45 Не в парнях счастье



В программе передач возможны изменения.