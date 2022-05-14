Программа передач ТВЦ на 14 мая 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 14 мая 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



14.05.2022



04:40 «Владимир Пресняков. «Я не ангел, я не бес...».

05:30 Петровка, 38

05:45 Карусель

07:25 Православная энциклопедия. Люди в соцсетях. Путешествие в Орел. История заблуждений: понятие «ересь» в христианстве

07:50 Фактор жизни. Волонтёры на колясках

08:15 Сердце женщины. 1-я серия

09:02 Сердце женщины. 2-я серия

10:00 Самый вкусный день. Алексей Козырицкий

10:30 «Женская логика. Вирус позитива». Юмористический концерт

11:30 События

11:50 Большое кино. Судьба резидента

12:15 Дело «пестрых«

14:05 Тайна спящей дамы. 1-я серия

14:30 События

14:50 Тайна спящей дамы. 2-я - 4-я серии

17:40 Вина. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым»

22:00 Право знать!

23:15 События

23:25 Приговор. Шабтай Калманович

00:10 90-е. Профессия - киллер

00:50 Прощание. Сталин и Прокофьев

01:30 Прощание. Юрий Щекочихин

02:15 Прощание. Иннокентий Смоктуновский

02:55 Прощание. Владимир Сошальский

03:35 Сломанные судьбы

04:15 Юрий Стоянов. Поздно не бывает



В программе передач возможны изменения.