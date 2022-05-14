Программа передач ТВЦ на 14 мая 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 14 мая 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
14.05.2022
04:40 «Владимир Пресняков. «Я не ангел, я не бес...».
05:30 Петровка, 38
05:45 Карусель
07:25 Православная энциклопедия. Люди в соцсетях. Путешествие в Орел. История заблуждений: понятие «ересь» в христианстве
07:50 Фактор жизни. Волонтёры на колясках
08:15 Сердце женщины. 1-я серия
09:02 Сердце женщины. 2-я серия
10:00 Самый вкусный день. Алексей Козырицкий
10:30 «Женская логика. Вирус позитива». Юмористический концерт
11:30 События
11:50 Большое кино. Судьба резидента
12:15 Дело «пестрых«
14:05 Тайна спящей дамы. 1-я серия
14:30 События
14:50 Тайна спящей дамы. 2-я - 4-я серии
17:40 Вина. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым»
22:00 Право знать!
23:15 События
23:25 Приговор. Шабтай Калманович
00:10 90-е. Профессия - киллер
00:50 Прощание. Сталин и Прокофьев
01:30 Прощание. Юрий Щекочихин
02:15 Прощание. Иннокентий Смоктуновский
02:55 Прощание. Владимир Сошальский
03:35 Сломанные судьбы
04:15 Юрий Стоянов. Поздно не бывает
В программе передач возможны изменения.