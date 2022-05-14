Программа передач НТВ на 14 мая 2022 года

Телепрограмма НТВ на 14 мая 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
14.05.2022
02:10 Обратный отсчет. 9-я - 12-я серии
05:15 Хорошо там, где мы есть!
05:40 Взрывная волна
07:30 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым«
12:00 Квартирный вопрос
13:05 Однажды...
14:00 Своя игра
15:00 «Новые документы об НЛО». Научное расследование Сергея Малозёмова
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
18:00 По следу монстра
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:10 Ты не поверишь!
21:10 Секрет на миллион. Олеся Железняк
23:00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
23:40 Квартирник НТВ у Маргулиса. Эпидемия
00:55 Дачный ответ
01:50 Обратный отсчет. 13-я - 16-я серии
В программе передач возможны изменения.