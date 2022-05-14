Программа передач НТВ на 14 мая 2022 года

Телепрограмма НТВ на 14 мая 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



14.05.2022



02:10 Обратный отсчет. 9-я - 12-я серии

05:15 Хорошо там, где мы есть!

05:40 Взрывная волна

07:30 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым«

12:00 Квартирный вопрос

13:05 Однажды...

14:00 Своя игра

15:00 «Новые документы об НЛО». Научное расследование Сергея Малозёмова

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

18:00 По следу монстра

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:10 Ты не поверишь!

21:10 Секрет на миллион. Олеся Железняк

23:00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

23:40 Квартирник НТВ у Маргулиса. Эпидемия

00:55 Дачный ответ

01:50 Обратный отсчет. 13-я - 16-я серии



В программе передач возможны изменения.