Программа передач Пятого канала на 14 мая 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 14 мая 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
14.05.2022
05:00 Такая работа. Королевство красоты
05:40 Такая работа. Запрещённые игры
06:15 Такая работа. Материнский инстинкт
06:55 Такая работа. Театр начинается с вешалки
07:35 Такая работа. Скорая помощь
08:15 Такая работа. Привет из прошлого
09:00 Светская хроника
10:00 Они потрясли мир. Бритни Спирс. Без права на любовь
10:50 Любимая женщина механика Гаврилова
12:20 Соломенная шляпка. 1-я серия
13:35 Соломенная шляпка. 2-я серия
14:55 След. Сонная лощина
15:40 След. Бесценная
16:35 След. Большой куш
17:20 След. Райское место
18:05 След. Пикник
18:45 След. Физики и лирики
19:30 След. Сестра немилосердия
20:15 След. Другая сторона Луны
21:00 След. Подстава
21:45 След. Дурная энергетика
22:30 След. Театр теней
23:15 След. Химия
00:00 Известия. Главное
00:55 Прокурорская проверка. Окулист
01:45 Прокурорская проверка. Мир не без добрых людей
02:35 Прокурорская проверка. Курочка Ряба
03:20 Прокурорская проверка. Щелочные металлы
04:10 Прокурорская проверка. Кровавое ЖКХ
В программе передач возможны изменения.