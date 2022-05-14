Программа передач Пятого канала на 14 мая 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 14 мая 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



14.05.2022



05:00 Такая работа. Королевство красоты

05:40 Такая работа. Запрещённые игры

06:15 Такая работа. Материнский инстинкт

06:55 Такая работа. Театр начинается с вешалки

07:35 Такая работа. Скорая помощь

08:15 Такая работа. Привет из прошлого

09:00 Светская хроника

10:00 Они потрясли мир. Бритни Спирс. Без права на любовь

10:50 Любимая женщина механика Гаврилова

12:20 Соломенная шляпка. 1-я серия

13:35 Соломенная шляпка. 2-я серия

14:55 След. Сонная лощина

15:40 След. Бесценная

16:35 След. Большой куш

17:20 След. Райское место

18:05 След. Пикник

18:45 След. Физики и лирики

19:30 След. Сестра немилосердия

20:15 След. Другая сторона Луны

21:00 След. Подстава

21:45 След. Дурная энергетика

22:30 След. Театр теней

23:15 След. Химия

00:00 Известия. Главное

00:55 Прокурорская проверка. Окулист

01:45 Прокурорская проверка. Мир не без добрых людей

02:35 Прокурорская проверка. Курочка Ряба

03:20 Прокурорская проверка. Щелочные металлы

04:10 Прокурорская проверка. Кровавое ЖКХ



В программе передач возможны изменения.