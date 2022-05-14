Программа передач ТНТ на 14 мая 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 14 мая 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
14.05.2022
04:30 Открытый микрофон. 5-я серия
05:20 Однажды в России. Спецдайджест. 21-я - 24-я серии
09:00 Битва пикников. 4-я серия
09:30 Однажды в России. Спецдайджест. 38-я серия
10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 25-я - 28-я серии
13:30 Полицейский с Рублевки-5. 1-я - 8-я серии
17:30 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
19:20 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2
21:00 Музыкальная интуиция. 23-я серия
23:00 Холостяк. Сезон 9. 10-я серия
00:20 Адвокат дьявола
02:35 Импровизация. Сезон 3. 44-я серия
03:25 Comedy Баттл. Суперсезон. 22-я серия
04:10 Открытый микрофон. 6-я серия
В программе передач возможны изменения.