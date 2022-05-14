Программа передач ТНТ на 14 мая 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 14 мая 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



14.05.2022



04:30 Открытый микрофон. 5-я серия

05:20 Однажды в России. Спецдайджест. 21-я - 24-я серии

09:00 Битва пикников. 4-я серия

09:30 Однажды в России. Спецдайджест. 38-я серия

10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 25-я - 28-я серии

13:30 Полицейский с Рублевки-5. 1-я - 8-я серии

17:30 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел

19:20 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2

21:00 Музыкальная интуиция. 23-я серия

23:00 Холостяк. Сезон 9. 10-я серия

00:20 Адвокат дьявола

02:35 Импровизация. Сезон 3. 44-я серия

03:25 Comedy Баттл. Суперсезон. 22-я серия

04:10 Открытый микрофон. 6-я серия



В программе передач возможны изменения.