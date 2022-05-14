Программа передач СТС на 14 мая 2022 года

Телепрограмма СТС на 14 мая 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
14.05.2022
05:00 Воронины. Сезон 14. 32-я серия
05:30 6 кадров. Сезон 6. 30-я серия
05:50 6 кадров. Сезон 6. 31-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 199-я серия
06:05 Фиксики. Холодильник
06:10 Фиксики. Электрочайник
06:20 Фиксики
06:25 Сестрица Аленушка и братец Иванушка
06:35 Мультфильмы
06:45 Три кота
06:50 Три кота. Что такое осень
06:55 Три кота
07:00 Три кота. День бабушек
07:10 Три кота. Крутые бутерброды
07:15 Три кота. Послание в бутылке
07:20 Три кота. Язык дружбы
07:25 Три кота. В подсолнухах
07:30 Том и Джерри
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Опасный пассажир
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Газировка на всякий случай
08:25 Уральские пельмени. #всевозрастыпокорны
09:00 ПроСТО кухня. 209-я серия
09:30 ПроСТО кухня. 210-я серия
10:00 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «К»
11:25 Война невест
13:05 Стажёр
15:25 Как приручить дракона
17:15 Как приручить дракона-2
19:05 Как приручить дракона-3
21:00 Джек - покоритель великанов
23:05 Бладшот
01:05 Проклятие Аннабель-3
02:40 Воронины. Сезон 14. 30-я - 32-я серии
03:50 Воронины. Сезон 15. 1-я - 3-я серии
В программе передач возможны изменения.