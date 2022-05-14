Программа передач СТС на 14 мая 2022 года

Телепрограмма СТС на 14 мая 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



14.05.2022



05:00 Воронины. Сезон 14. 32-я серия

05:30 6 кадров. Сезон 6. 30-я серия

05:50 6 кадров. Сезон 6. 31-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 199-я серия

06:05 Фиксики. Холодильник

06:10 Фиксики. Электрочайник

06:20 Фиксики

06:25 Сестрица Аленушка и братец Иванушка

06:35 Мультфильмы

06:45 Три кота

06:50 Три кота. Что такое осень

06:55 Три кота

07:00 Три кота. День бабушек

07:10 Три кота. Крутые бутерброды

07:15 Три кота. Послание в бутылке

07:20 Три кота. Язык дружбы

07:25 Три кота. В подсолнухах

07:30 Том и Джерри

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Опасный пассажир

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Газировка на всякий случай

08:25 Уральские пельмени. #всевозрастыпокорны

09:00 ПроСТО кухня. 209-я серия

09:30 ПроСТО кухня. 210-я серия

10:00 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «К»

11:25 Война невест

13:05 Стажёр

15:25 Как приручить дракона

17:15 Как приручить дракона-2

19:05 Как приручить дракона-3

21:00 Джек - покоритель великанов

23:05 Бладшот

01:05 Проклятие Аннабель-3

02:40 Воронины. Сезон 14. 30-я - 32-я серии

03:50 Воронины. Сезон 15. 1-я - 3-я серии



В программе передач возможны изменения.