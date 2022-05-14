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Программа передач Матч ТВ на 14 мая 2022 года


Телепрограмма Матч ТВ на 14 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.

14.05.2022

04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Д. Кокрейн - Дж. Дайер. Прямой эфир из США
08:00 Новости
08:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Смешарики
09:30 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Норвегия
11:40 Новости
11:45 Все на Матч!
12:15 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - Австрия. Прямой эфир
14:40 Новости
14:45 Бокс. Bare Knuckle FC. Д. Кокрейн - Дж. Дайер
15:30 Все на Матч!
16:00 Футбол. Российская Премьер-лига. «Локомотив» - «Динамо». Прямой эфир
18:30 «После футбола» с Георгием Черданцевым
19:30 Новости
19:35 Все на Матч!
20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - Германия. Прямой эфир
22:40 Все на Матч!
23:35 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - Казахстан
01:35 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» - «Фрайбург»
03:15 Новости
03:20 Футбол. Чемпионат Германии. «Штутгарт» - «Кельн»

В программе передач возможны изменения.









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