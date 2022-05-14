Программа передач Матч ТВ на 14 мая 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 14 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



14.05.2022



04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Д. Кокрейн - Дж. Дайер. Прямой эфир из США

08:00 Новости

08:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Смешарики

09:30 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Норвегия

11:40 Новости

11:45 Все на Матч!

12:15 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - Австрия. Прямой эфир

14:40 Новости

14:45 Бокс. Bare Knuckle FC. Д. Кокрейн - Дж. Дайер

15:30 Все на Матч!

16:00 Футбол. Российская Премьер-лига. «Локомотив» - «Динамо». Прямой эфир

18:30 «После футбола» с Георгием Черданцевым

19:30 Новости

19:35 Все на Матч!

20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - Германия. Прямой эфир

22:40 Все на Матч!

23:35 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - Казахстан

01:35 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» - «Фрайбург»

03:15 Новости

03:20 Футбол. Чемпионат Германии. «Штутгарт» - «Кельн»



В программе передач возможны изменения.