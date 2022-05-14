Программа передач РЕН ТВ на 14 мая 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 14 мая 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.
14.05.2022
05:00 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:00 О вкусной и здоровой пище
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:30 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Кому нужна эта Украина?
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. 7 противников мира на Украине
18:00 День, когда Земля остановилась
19:30 Новости
20:00 День, когда Земля остановилась
20:15 День независимости: Возрождение
22:20 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Ф. Мейвезер - Д. Мур. Прямой эфир
00:00 Звездный рубеж
01:35 Между мирами
02:55 Саботаж
04:30 Тайны Чапман
В программе передач возможны изменения.