Программа передач РЕН ТВ на 14 мая 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 14 мая 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.



14.05.2022



05:00 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Кому нужна эта Украина?

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. 7 противников мира на Украине

18:00 День, когда Земля остановилась

19:30 Новости

20:00 День, когда Земля остановилась

20:15 День независимости: Возрождение

22:20 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Ф. Мейвезер - Д. Мур. Прямой эфир

00:00 Звездный рубеж

01:35 Между мирами

02:55 Саботаж

04:30 Тайны Чапман



В программе передач возможны изменения.