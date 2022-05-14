Программа передач канала Звезда на 14 мая 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 14 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



14.05.2022



04:55 Сицилианская защита

06:25 Казачья застава

07:45 Старик Хоттабыч

08:00 Новости дня

08:15 Старик Хоттабыч

09:40 Легенды науки. Николай Вавилов

10:15 Главный день. «Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца» и Леонид Филатов

11:05 Война миров. Блицкриг Черчилля

11:50 Не факт!

12:15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным»

13:00 Новости дня

13:15 Легенды музыки. Клавдия Шульженко

13:40 Круиз-контроль. Сатка - Златоуст

14:10 Морской бой

15:10 Большая перемена. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:25 Большая перемена. 1-я - 4-я серии

20:30 Двадцать восемь панфиловцев

22:30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2022». Отборочный тур

23:50 Десять фотографий. Марьяна Наумова

00:30 Деревенский детектив

01:55 Анискин и Фантомас

04:05 Казачья застава



В программе передач возможны изменения.