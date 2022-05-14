Программа передач канала Звезда на 14 мая 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 14 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
14.05.2022
04:55 Сицилианская защита
06:25 Казачья застава
07:45 Старик Хоттабыч
08:00 Новости дня
08:15 Старик Хоттабыч
09:40 Легенды науки. Николай Вавилов
10:15 Главный день. «Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца» и Леонид Филатов
11:05 Война миров. Блицкриг Черчилля
11:50 Не факт!
12:15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным»
13:00 Новости дня
13:15 Легенды музыки. Клавдия Шульженко
13:40 Круиз-контроль. Сатка - Златоуст
14:10 Морской бой
15:10 Большая перемена. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:25 Большая перемена. 1-я - 4-я серии
20:30 Двадцать восемь панфиловцев
22:30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2022». Отборочный тур
23:50 Десять фотографий. Марьяна Наумова
00:30 Деревенский детектив
01:55 Анискин и Фантомас
04:05 Казачья застава
В программе передач возможны изменения.