Программа передач Первого канала на 15 мая 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 15 мая 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



15.05.2022



03:10 Россия от края до края

06:00 Новости

06:10 Россия от края до края

06:35 Перекресток

08:25 Часовой

08:55 Здоровье. Выпуск от 15 мая

10:00 Новости

10:15 «Полет Маргариты». Ко дню рождения Михаила Булгакова

11:10 Мосгаз. 1-я - 8-я серии

12:00 Новости

12:15 Мосгаз. 1-я - 8-я серии

15:00 Новости

15:15 Мосгаз. 1-я - 8-я серии

18:00 Вечерние новости

18:20 Мосгаз. 1-я - 8-я серии

21:00 Время

22:35 «Трое»

01:00 Наедине со всеми

03:15 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.