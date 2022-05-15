Программа передач Первого канала на 15 мая 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 15 мая 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
15.05.2022
03:10 Россия от края до края
06:00 Новости
06:10 Россия от края до края
06:35 Перекресток
08:25 Часовой
08:55 Здоровье. Выпуск от 15 мая
10:00 Новости
10:15 «Полет Маргариты». Ко дню рождения Михаила Булгакова
11:10 Мосгаз. 1-я - 8-я серии
12:00 Новости
12:15 Мосгаз. 1-я - 8-я серии
15:00 Новости
15:15 Мосгаз. 1-я - 8-я серии
18:00 Вечерние новости
18:20 Мосгаз. 1-я - 8-я серии
21:00 Время
22:35 «Трое»
01:00 Наедине со всеми
03:15 Россия от края до края
В программе передач возможны изменения.