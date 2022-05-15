Программа передач Россия 1 на 15 мая 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 15 мая 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.
15.05.2022
03:45 Не в парнях счастье
05:20 Во имя любви
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:15 Доктор Мясников
13:20 Точка кипения. 2-я часть
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Красотка
03:15 Во имя любви
В программе передач возможны изменения.