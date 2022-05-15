Программа передач ТВЦ на 15 мая 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 15 мая 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



15.05.2022



04:15 Юрий Стоянов. Поздно не бывает

05:15 Реальный папа

06:40 Таёжный детектив. 1-я серия

07:23 Таёжный детектив. 2-я серия

08:10 Таёжный детектив. Тайна чёрного болота. 1-я серия

08:54 Таёжный детектив. Тайна чёрного болота. 2-я серия

09:40 Здоровый смысл

10:10 Знак качества. Куры

10:55 Страна чудес. Ставрополь

11:30 События

11:45 Большое кино. Собачье сердце

12:10 Пираты ХХ века

13:40 Москва резиновая

14:30 События

14:45 Любовь на сене. 1-я серия

15:38 Любовь на сене. 2-я серия

16:30 Срок давности. 1-я - 4-я серии

19:45 Арена для убийства. 1-я - 4-я серии

23:00 События

23:15 Механик

00:50 Петровка, 38

01:00 Тайна спящей дамы. 1-я - 4-я серии

03:55 Сердце женщины. 1-я серия

04:42 Сердце женщины. 2-я серия



В программе передач возможны изменения.