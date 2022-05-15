Программа передач ТВЦ на 15 мая 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 15 мая 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
15.05.2022
04:15 Юрий Стоянов. Поздно не бывает
05:15 Реальный папа
06:40 Таёжный детектив. 1-я серия
07:23 Таёжный детектив. 2-я серия
08:10 Таёжный детектив. Тайна чёрного болота. 1-я серия
08:54 Таёжный детектив. Тайна чёрного болота. 2-я серия
09:40 Здоровый смысл
10:10 Знак качества. Куры
10:55 Страна чудес. Ставрополь
11:30 События
11:45 Большое кино. Собачье сердце
12:10 Пираты ХХ века
13:40 Москва резиновая
14:30 События
14:45 Любовь на сене. 1-я серия
15:38 Любовь на сене. 2-я серия
16:30 Срок давности. 1-я - 4-я серии
19:45 Арена для убийства. 1-я - 4-я серии
23:00 События
23:15 Механик
00:50 Петровка, 38
01:00 Тайна спящей дамы. 1-я - 4-я серии
03:55 Сердце женщины. 1-я серия
04:42 Сердце женщины. 2-я серия
В программе передач возможны изменения.