Программа передач НТВ на 15 мая 2022 года

Телепрограмма НТВ на 15 мая 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



15.05.2022



01:45 Обратный отсчет. 13-я - 16-я серии

05:10 Деньги

06:40 Центральное телевидение

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:55 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:30 «Ты супер! 60+». Новый сезон

23:00 Звезды сошлись

00:20 Основано на реальных событиях

03:10 Взрывная волна

04:50 Улицы разбитых фонарей-6. «Лучший друг человека», «Вторая степень секретности»



В программе передач возможны изменения.