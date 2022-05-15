Программа передач НТВ на 15 мая 2022 года

Телепрограмма НТВ на 15 мая 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
15.05.2022
01:45 Обратный отсчет. 13-я - 16-я серии
05:10 Деньги
06:40 Центральное телевидение
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:30 «Ты супер! 60+». Новый сезон
23:00 Звезды сошлись
00:20 Основано на реальных событиях
03:10 Взрывная волна
04:50 Улицы разбитых фонарей-6. «Лучший друг человека», «Вторая степень секретности»
В программе передач возможны изменения.