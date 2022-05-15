Программа передач Пятого канала на 15 мая 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 15 мая 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
15.05.2022
05:00 Улицы разбитых фонарей. Куколка
05:50 Улицы разбитых фонарей. Женское счастье
06:35 Улицы разбитых фонарей-2. Ищу работу с риском
07:25 Улицы разбитых фонарей-2. Контрабас
08:10 Улицы разбитых фонарей-2. Визит к доктору
09:05 Условный мент-3. Лежачий полицейский
10:00 Условный мент-3. Похищение века
10:45 Условный мент-3. Голос крови
11:40 Условный мент-3. Штирлиц
12:30 Условный мент-3. Крабовая ловушка
13:20 Условный мент-3. Жадность не порок
14:15 Условный мент-3. Танго втроем
15:05 Условный мент-3. Офисное привидение
16:00 Бирюк. 1-я - 4-я серии
19:20 Двойной блюз. 1-я - 4-я серии
22:40 Свои
00:50 Любимая женщина механика Гаврилова
02:05 Соломенная шляпка. 1-я серия
03:05 Соломенная шляпка. 2-я серия
04:10 Улицы разбитых фонарей-2. Новое слово в живописи
В программе передач возможны изменения.