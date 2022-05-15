Программа передач Пятого канала на 15 мая 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 15 мая 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



15.05.2022



05:00 Улицы разбитых фонарей. Куколка

05:50 Улицы разбитых фонарей. Женское счастье

06:35 Улицы разбитых фонарей-2. Ищу работу с риском

07:25 Улицы разбитых фонарей-2. Контрабас

08:10 Улицы разбитых фонарей-2. Визит к доктору

09:05 Условный мент-3. Лежачий полицейский

10:00 Условный мент-3. Похищение века

10:45 Условный мент-3. Голос крови

11:40 Условный мент-3. Штирлиц

12:30 Условный мент-3. Крабовая ловушка

13:20 Условный мент-3. Жадность не порок

14:15 Условный мент-3. Танго втроем

15:05 Условный мент-3. Офисное привидение

16:00 Бирюк. 1-я - 4-я серии

19:20 Двойной блюз. 1-я - 4-я серии

22:40 Свои

00:50 Любимая женщина механика Гаврилова

02:05 Соломенная шляпка. 1-я серия

03:05 Соломенная шляпка. 2-я серия

04:10 Улицы разбитых фонарей-2. Новое слово в живописи



В программе передач возможны изменения.