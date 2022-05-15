Программа передач Домашний на 15 мая 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 15 мая 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



15.05.2022



02:15 Перепутанные. 1-я - 4-я серии

05:35 Пять ужинов

05:50 Предсказания: 2022

06:30 Предсказания: 2022. 3-я серия

06:40 Трое в лабиринте. 1-я и 2-я серии

08:50 Четыре кризиса любви. 1-я и 2-я серии

10:45 Жена с того света. 1-я - 4-я серии

14:55 Дочки. 1-я - 4-я серии

18:45 Пять ужинов

19:00 Великолепный век. 75-я и 76-я серии

22:45 Верни мою жизнь. 1-я - 4-я серии

02:30 Перепутанные. 5-я - 8-я серии



В телепрограмме возможны изменения.