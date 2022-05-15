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Программа передач СТС на 15 мая 2022 года


Телепрограмма СТС на 15 мая 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.

15.05.2022

05:00 Воронины. Сезон 15. 8-я серия
05:25 Воронины. Сезон 15. 9-я серия
05:50 6 кадров. Сезон 6. 33-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 205-я серия
06:05 Фиксики. Воздушный шар
06:15 Фиксики. Зубная щетка
06:20 Фиксики. Железная дорога
06:25 Мультфильмы
06:30 Просто так
06:35 Птичка Тари
06:45 Три кота. Семейные гонки
06:55 Три кота. Отель «Старый замок«
07:00 Три кота. Морское чудище
07:05 Три кота. Машина для Коржика
07:10 Три кота. Компот-исследователь
07:15 Три кота. В подсолнухах
07:20 Три кота. Коллекция
07:25 Три кота. Майский жук
07:30 Царевны. Книга будущего
07:35 Царевны. Настоящий талант
07:45 Царевны. Защитницы
07:55 Уральские пельмени. #неслучайноезнакомство
08:25 Уральские пельмени. #мужиквсегдаправ
09:00 Джек - покоритель великанов
11:05 Как приручить дракона
12:55 Как приручить дракона-2
14:40 Как приручить дракона-3
16:35 Люди Икс. Начало. Росомаха
18:40 Росомаха: Бессмертный
21:00 Логан. Росомаха
23:35 Бондарчук. Battle
01:25 Проклятие плачущей
02:45 Воронины. Сезон 15. 1-я - 6-я серии

В программе передач возможны изменения.









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