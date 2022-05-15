Программа передач СТС на 15 мая 2022 года

Телепрограмма СТС на 15 мая 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



15.05.2022



05:00 Воронины. Сезон 15. 8-я серия

05:25 Воронины. Сезон 15. 9-я серия

05:50 6 кадров. Сезон 6. 33-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 205-я серия

06:05 Фиксики. Воздушный шар

06:15 Фиксики. Зубная щетка

06:20 Фиксики. Железная дорога

06:25 Мультфильмы

06:30 Просто так

06:35 Птичка Тари

06:45 Три кота. Семейные гонки

06:55 Три кота. Отель «Старый замок«

07:00 Три кота. Морское чудище

07:05 Три кота. Машина для Коржика

07:10 Три кота. Компот-исследователь

07:15 Три кота. В подсолнухах

07:20 Три кота. Коллекция

07:25 Три кота. Майский жук

07:30 Царевны. Книга будущего

07:35 Царевны. Настоящий талант

07:45 Царевны. Защитницы

07:55 Уральские пельмени. #неслучайноезнакомство

08:25 Уральские пельмени. #мужиквсегдаправ

09:00 Джек - покоритель великанов

11:05 Как приручить дракона

12:55 Как приручить дракона-2

14:40 Как приручить дракона-3

16:35 Люди Икс. Начало. Росомаха

18:40 Росомаха: Бессмертный

21:00 Логан. Росомаха

23:35 Бондарчук. Battle

01:25 Проклятие плачущей

02:45 Воронины. Сезон 15. 1-я - 6-я серии



В программе передач возможны изменения.