Программа передач Матч ТВ на 15 мая 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 15 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
15.05.2022
05:00 Смешанные единоборства. UFC. Я. Блахович - А. Ракич. Прямой эфир из США
08:00 Новости
08:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Смешарики
09:30 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - Финляндия
11:40 Новости
11:45 Все на Матч!
12:15 Хоккей. Чемпионат мира. Италия - Канада. Прямой эфир
14:40 Новости
14:45 Смешанные единоборства. UFC. Я. Блахович - А. Ракич
15:30 Все на Матч!
16:00 Футбол. Российская Премьер-лига. «Спартак» - «Зенит». Прямой эфир
18:30 Все на Матч!
18:55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Краснодар» - ЦСКА. Прямой эфир
21:00 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Швеция. Прямой эфир
22:40 Все на Матч!
23:35 Хоккей. Чемпионат мира. Франция - Казахстан
01:35 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия - Великобритания
03:35 Всё о главном
04:00 Новости
04:05 Светлана Ромашина. На волне мечты
04:55 Классика бокса. Джо Фрейзер. Лучшее
В программе передач возможны изменения.