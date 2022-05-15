Программа передач Матч ТВ на 15 мая 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 15 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



15.05.2022



05:00 Смешанные единоборства. UFC. Я. Блахович - А. Ракич. Прямой эфир из США

08:00 Новости

08:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Смешарики

09:30 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - Финляндия

11:40 Новости

11:45 Все на Матч!

12:15 Хоккей. Чемпионат мира. Италия - Канада. Прямой эфир

14:40 Новости

14:45 Смешанные единоборства. UFC. Я. Блахович - А. Ракич

15:30 Все на Матч!

16:00 Футбол. Российская Премьер-лига. «Спартак» - «Зенит». Прямой эфир

18:30 Все на Матч!

18:55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Краснодар» - ЦСКА. Прямой эфир

21:00 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Швеция. Прямой эфир

22:40 Все на Матч!

23:35 Хоккей. Чемпионат мира. Франция - Казахстан

01:35 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия - Великобритания

03:35 Всё о главном

04:00 Новости

04:05 Светлана Ромашина. На волне мечты

04:55 Классика бокса. Джо Фрейзер. Лучшее



В программе передач возможны изменения.