Программа передач РЕН ТВ на 15 мая 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 15 мая 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.



15.05.2022



05:00 Тайны Чапман

08:30 Новости

09:00 Земное ядро

11:30 Армагеддон

12:30 Новости

13:00 Армагеддон

15:00 День независимости: Возрождение

16:30 Новости

17:00 День независимости: Возрождение

18:00 Тихоокеанский рубеж

19:30 Новости

20:00 Тихоокеанский рубеж

20:50 Тихоокеанский рубеж-2

23:00 Добров в эфире

23:55 Самые шокирующие гипотезы

04:15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко»



В программе передач возможны изменения.