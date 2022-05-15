Программа передач РЕН ТВ на 15 мая 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 15 мая 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.
15.05.2022
05:00 Тайны Чапман
08:30 Новости
09:00 Земное ядро
11:30 Армагеддон
12:30 Новости
13:00 Армагеддон
15:00 День независимости: Возрождение
16:30 Новости
17:00 День независимости: Возрождение
18:00 Тихоокеанский рубеж
19:30 Новости
20:00 Тихоокеанский рубеж
20:50 Тихоокеанский рубеж-2
23:00 Добров в эфире
23:55 Самые шокирующие гипотезы
04:15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко»
В программе передач возможны изменения.