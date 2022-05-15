Программа передач канала Звезда на 15 мая 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 15 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



15.05.2022



04:05 Казачья застава

05:20 Оружие Победы

05:40 Два Федора

07:10 Двадцать восемь панфиловцев

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

10:30 Военная приемка

11:15 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №98

12:00 Код доступа. Смерть из пробирки

12:45 Секретные материалы. Черное золото Победы

13:30 Легенды армии с Александром Маршалом. Александр Козлов

14:10 Война в Корее. 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

20:00 Легенды советского сыска

23:00 Фетисов

23:45 Я объявляю Вам войну

01:15 Инспектор ГАИ

02:30 Крымская легенда

03:25 Война в Корее. 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.