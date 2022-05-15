Программа передач канала Звезда на 15 мая 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 15 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
15.05.2022
04:05 Казачья застава
05:20 Оружие Победы
05:40 Два Федора
07:10 Двадцать восемь панфиловцев
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
10:30 Военная приемка
11:15 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №98
12:00 Код доступа. Смерть из пробирки
12:45 Секретные материалы. Черное золото Победы
13:30 Легенды армии с Александром Маршалом. Александр Козлов
14:10 Война в Корее. 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
20:00 Легенды советского сыска
23:00 Фетисов
23:45 Я объявляю Вам войну
01:15 Инспектор ГАИ
02:30 Крымская легенда
03:25 Война в Корее. 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.