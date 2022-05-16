Программа передач Россия 1 на 16 мая 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 16 мая 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.



16.05.2022



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

00:00 Екатерина. Взлет. 5-я серия

01:00 Земский доктор. Возвращение. 9-я серия

01:50 Земский доктор. Возвращение. 10-я серия

02:40 Версия. Смерть легенды

03:30 Версия. Транзит



В программе передач возможны изменения.