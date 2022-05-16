Программа передач ТВЦ на 16 мая 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 16 мая 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
16.05.2022
04:42 Сердце женщины. 2-я серия
05:30 10 самых... Война с режиссером
06:00 Настроение
08:30 Любимое кино. Три плюс два
09:05 Убийство на троих. 1-я серия
10:00 Убийство на троих. 2-я серия
11:00 Городское собрание
11:30 События
11:50 Петровка, 38
12:00 Академия. 1-я серия
12:50 Академия. 2-я серия
13:40 Мой герой. Максим Лагашкин
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Золотая кровь. Чёрный Орлов. 1-я серия
16:00 Золотая кровь. Чёрный Орлов. 2-я серия
17:00 Валентина Легкоступова. На чужом несчастье
17:50 События
18:15 Петровка, 38
18:30 Анатомия убийства. «Шелк и кашемир». 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Специальный репортаж. Жажда реванша
23:05 Знак качества. Надомные услуги
00:00 События. 25-й час
00:25 Петровка, 38
00:40 Приговор. Шабтай Калманович
01:25 Прощание. Валентина Малявина
02:05 Подлинная история всей королевской рати
02:45 Осторожно, мошенники! Дырка от бублика
03:10 Золотая кровь. Чёрный Орлов. 1-я серия
03:50 Золотая кровь. Чёрный Орлов. 2-я серия
04:40 Леонид Быков. Последний дубль
В программе передач возможны изменения.