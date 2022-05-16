Программа передач ТВЦ на 16 мая 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 16 мая 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



16.05.2022



04:42 Сердце женщины. 2-я серия

05:30 10 самых... Война с режиссером

06:00 Настроение

08:30 Любимое кино. Три плюс два

09:05 Убийство на троих. 1-я серия

10:00 Убийство на троих. 2-я серия

11:00 Городское собрание

11:30 События

11:50 Петровка, 38

12:00 Академия. 1-я серия

12:50 Академия. 2-я серия

13:40 Мой герой. Максим Лагашкин

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Золотая кровь. Чёрный Орлов. 1-я серия

16:00 Золотая кровь. Чёрный Орлов. 2-я серия

17:00 Валентина Легкоступова. На чужом несчастье

17:50 События

18:15 Петровка, 38

18:30 Анатомия убийства. «Шелк и кашемир». 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Специальный репортаж. Жажда реванша

23:05 Знак качества. Надомные услуги

00:00 События. 25-й час

00:25 Петровка, 38

00:40 Приговор. Шабтай Калманович

01:25 Прощание. Валентина Малявина

02:05 Подлинная история всей королевской рати

02:45 Осторожно, мошенники! Дырка от бублика

03:10 Золотая кровь. Чёрный Орлов. 1-я серия

03:50 Золотая кровь. Чёрный Орлов. 2-я серия

04:40 Леонид Быков. Последний дубль



В программе передач возможны изменения.