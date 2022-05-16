Программа передач НТВ на 16 мая 2022 года

Телепрограмма НТВ на 16 мая 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



16.05.2022



04:50 Улицы разбитых фонарей-6. «Лучший друг человека», «Вторая степень секретности»

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч. «Первая кровь». «Корабль-призрак». «Диггеры». «Минное поле»

10:00 Сегодня

10:30 Морские дьяволы. Смерч. «Первая кровь». «Корабль-призрак». «Диггеры». «Минное поле»

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Вспышка. «Мокрое дело». «Сладкие камни». «Клуб идеальных жен»

23:00 Сегодня в Москве

23:25 Пёс. «Шлюха». «Амнезия». «Артист». «Внутреннее расследование»

02:50 Их нравы

03:15 Шаман. «Кровавый маршрут», 1-я и 2-я серии

04:45 Улицы разбитых фонарей-6. «Черный король», «Одиночный выстрел»



В программе передач возможны изменения.