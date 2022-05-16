Программа передач НТВ на 16 мая 2022 года

Телепрограмма НТВ на 16 мая 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
16.05.2022
04:50 Улицы разбитых фонарей-6. «Лучший друг человека», «Вторая степень секретности»
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч. «Первая кровь». «Корабль-призрак». «Диггеры». «Минное поле»
10:00 Сегодня
10:30 Морские дьяволы. Смерч. «Первая кровь». «Корабль-призрак». «Диггеры». «Минное поле»
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Вспышка. «Мокрое дело». «Сладкие камни». «Клуб идеальных жен»
23:00 Сегодня в Москве
23:25 Пёс. «Шлюха». «Амнезия». «Артист». «Внутреннее расследование»
02:50 Их нравы
03:15 Шаман. «Кровавый маршрут», 1-я и 2-я серии
04:45 Улицы разбитых фонарей-6. «Черный король», «Одиночный выстрел»
В программе передач возможны изменения.