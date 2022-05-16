Программа передач Пятого канала на 16 мая 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 16 мая 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
16.05.2022
05:00 Известия
05:45 Сильнее огня. 1-я - 4-я серии
09:00 Известия
09:30 Сильнее огня. 4-я серия
09:45 Бирюк. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Бирюк. 4-я серия
13:55 Двойной блюз. 1-я - 4-я серии
17:30 Известия
18:00 Условный мент-3. Лежачий полицейский
18:50 Условный мент-3. Похищение века
19:35 След. Эффект Вертера
20:20 След. Убийца с Марса
21:00 След. Фартовый случай
21:45 След. Фитнес-центр
22:25 След. Птицы смерти
23:10 Свои-4. Оазис надежды
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Частная практика
01:15 След. Пример
01:55 След. Райское место
02:30 След. Муж из могилы
03:10 Детективы. Палки в колеса
03:40 Детективы. Бытовая дипломатия
04:05 Детективы. Хорошая девочка
04:35 Детективы. Сто слов в минуту
В программе передач возможны изменения.