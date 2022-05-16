Программа передач Пятого канала на 16 мая 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 16 мая 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



16.05.2022



05:00 Известия

05:45 Сильнее огня. 1-я - 4-я серии

09:00 Известия

09:30 Сильнее огня. 4-я серия

09:45 Бирюк. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Бирюк. 4-я серия

13:55 Двойной блюз. 1-я - 4-я серии

17:30 Известия

18:00 Условный мент-3. Лежачий полицейский

18:50 Условный мент-3. Похищение века

19:35 След. Эффект Вертера

20:20 След. Убийца с Марса

21:00 След. Фартовый случай

21:45 След. Фитнес-центр

22:25 След. Птицы смерти

23:10 Свои-4. Оазис надежды

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Частная практика

01:15 След. Пример

01:55 След. Райское место

02:30 След. Муж из могилы

03:10 Детективы. Палки в колеса

03:40 Детективы. Бытовая дипломатия

04:05 Детективы. Хорошая девочка

04:35 Детективы. Сто слов в минуту



В программе передач возможны изменения.