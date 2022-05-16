Программа передач Домашний на 16 мая 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 16 мая 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



16.05.2022



02:30 Перепутанные. 5-я - 8-я серии

05:50 Чудотворица

06:30 По делам несовершеннолетних. 1039-я - 1041-я серии

09:10 Давай разведемся! 318-я серия

10:10 Тест на отцовство. 95-я и 96-я серии

12:25 Понять. Простить. «Остаться в выигрыше». «Запретить любить»

13:30 Порча. 52-я серия - «Родовое проклятие»

14:00 Знахарка. 57-я серия

14:35 Верну любимого. 55-я серия - «Счастье любит тишину»

15:10 Наседка. 1-я - 4-я серии

19:00 Никогда не бывает поздно. 1-я - 4-я серии

22:55 Женский доктор-3. 21-я и 22-я серии

00:45 Анжелика, маркиза ангелов

02:35 Понять. Простить. «Остаться в выигрыше». «Запретить любить»

03:25 Порча. Родовое проклятие

03:50 Знахарка

04:15 Верну любимого. Счастье любит тишину

04:40 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.