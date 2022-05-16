Программа передач ТНТ на 16 мая 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 16 мая 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
16.05.2022
04:50 Открытый микрофон. 9-я серия
05:40 Однажды в России. Спецдайджест. 34-я серия
06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 35-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 30-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 45-я серия
08:30 Бузова на кухне. Сезон 2. 19-я серия
09:00 Звезды в Африке. 27-я серия
10:30 Однажды в России. Спецдайджест. 14-я серия
11:30 Однажды в России. Спецдайджест. 39-я серия
12:00 СашаТаня. Сезон 6. 225-я - 242-я серии
21:00 Эпидемия. 1-я серия
21:55 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 9-я серия
23:00 Секс по дружбе
01:00 Мисс Конгениальность
02:50 Золото Геленджика. 1-я серия
03:40 Золото Геленджика. 2-я серия
04:30 Comedy Баттл. Суперсезон. 24-я серия
В программе передач возможны изменения.