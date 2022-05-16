Программа передач ТНТ на 16 мая 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 16 мая 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



16.05.2022



04:50 Открытый микрофон. 9-я серия

05:40 Однажды в России. Спецдайджест. 34-я серия

06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 35-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 30-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 45-я серия

08:30 Бузова на кухне. Сезон 2. 19-я серия

09:00 Звезды в Африке. 27-я серия

10:30 Однажды в России. Спецдайджест. 14-я серия

11:30 Однажды в России. Спецдайджест. 39-я серия

12:00 СашаТаня. Сезон 6. 225-я - 242-я серии

21:00 Эпидемия. 1-я серия

21:55 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 9-я серия

23:00 Секс по дружбе

01:00 Мисс Конгениальность

02:50 Золото Геленджика. 1-я серия

03:40 Золото Геленджика. 2-я серия

04:30 Comedy Баттл. Суперсезон. 24-я серия



В программе передач возможны изменения.