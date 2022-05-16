Программа передач СТС на 16 мая 2022 года

Телепрограмма СТС на 16 мая 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



16.05.2022



04:45 Воронины. Сезон 15. 6-я серия

05:10 Воронины. Сезон 15. 7-я серия

05:30 6 кадров. Сезон 6. 34-я серия

05:45 6 кадров. Сезон 6. 23-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 10-я серия

06:05 Три кота

06:10 Три кота. Ночь на природе

06:15 Три кота

06:20 Три кота. Зарядка с Коржиком

06:25 Сказки Шрэкова болота

07:00 Том и Джерри

08:20 Уральские пельмени. #всеработыхороши

08:50 Уральские пельмени. #любовьзла

09:25 Джуниор

11:40 Росомаха: Бессмертный

14:05 Люди в чёрном

16:05 Люди в черном-2

17:55 Люди в черном-3

19:55 Люди в чёрном: Интернэшнл

22:00 Трудные подростки. Сезон 1. 1-я серия

22:25 Трудные подростки. Сезон 1. 2-я серия

22:45 Люди Икс. Начало. Росомаха

00:50 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 18-я серия

01:35 Смертельное оружие

03:20 Воронины. Сезон 15. 10-я - 14-я серии



В программе передач возможны изменения.