Программа передач СТС на 16 мая 2022 года

Телепрограмма СТС на 16 мая 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
16.05.2022
04:45 Воронины. Сезон 15. 6-я серия
05:10 Воронины. Сезон 15. 7-я серия
05:30 6 кадров. Сезон 6. 34-я серия
05:45 6 кадров. Сезон 6. 23-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 10-я серия
06:05 Три кота
06:10 Три кота. Ночь на природе
06:15 Три кота
06:20 Три кота. Зарядка с Коржиком
06:25 Сказки Шрэкова болота
07:00 Том и Джерри
08:20 Уральские пельмени. #всеработыхороши
08:50 Уральские пельмени. #любовьзла
09:25 Джуниор
11:40 Росомаха: Бессмертный
14:05 Люди в чёрном
16:05 Люди в черном-2
17:55 Люди в черном-3
19:55 Люди в чёрном: Интернэшнл
22:00 Трудные подростки. Сезон 1. 1-я серия
22:25 Трудные подростки. Сезон 1. 2-я серия
22:45 Люди Икс. Начало. Росомаха
00:50 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 18-я серия
01:35 Смертельное оружие
03:20 Воронины. Сезон 15. 10-я - 14-я серии
В программе передач возможны изменения.