Программа передач Матч ТВ на 16 мая 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 16 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



16.05.2022



04:55 Классика бокса. Джо Фрейзер. Лучшее

05:40 Классика бокса. Джордж Форман. Лучшее

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Специальный репортаж

09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Швеция

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Специальный репортаж

12:55 Все на Матч!

13:30 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - Швейцария

15:40 Все на Матч!

16:15 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - Канада. Прямой эфир

18:40 Новости

18:45 Громко

20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - США. Прямой эфир

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Лацио». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:25 Тотальный футбол

00:55 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - Норвегия

02:55 Матч! Парад

03:20 Новости

03:25 Оседлай свою мечту

04:45 Громко



В программе передач возможны изменения.