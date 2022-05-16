Программа передач Матч ТВ на 16 мая 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 16 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
16.05.2022
04:55 Классика бокса. Джо Фрейзер. Лучшее
05:40 Классика бокса. Джордж Форман. Лучшее
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Специальный репортаж
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Швеция
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Специальный репортаж
12:55 Все на Матч!
13:30 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - Швейцария
15:40 Все на Матч!
16:15 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - Канада. Прямой эфир
18:40 Новости
18:45 Громко
20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - США. Прямой эфир
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Лацио». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:25 Тотальный футбол
00:55 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - Норвегия
02:55 Матч! Парад
03:20 Новости
03:25 Оседлай свою мечту
04:45 Громко
В программе передач возможны изменения.