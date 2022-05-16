Программа передач канала Звезда на 16 мая 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 16 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



16.05.2022



03:25 Война в Корее. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:30 Освобождение

10:00 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Сделано в СССР

13:35 Артиллерия Второй мировой войны. Бог войны

14:00 Военные новости

14:05 Артиллерия Второй мировой войны. Бог войны

14:25 СОБР. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:45 Специальный репортаж

19:00 Открытый эфир

22:00 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:25 Загадки века с Сергеем Медведевым. «Звёздный путь Николая Елизарова: как слесарь с «Уралмаша» стал президентом Тайваня»

23:15 Под каменным небом

00:40 По данным уголовного розыска...

01:55 Где 042?

03:10 Из всех орудий

03:45 СОБР. 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.