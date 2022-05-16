Программа передач канала Звезда на 16 мая 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 16 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
16.05.2022
03:25 Война в Корее. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:30 Освобождение
10:00 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Сделано в СССР
13:35 Артиллерия Второй мировой войны. Бог войны
14:00 Военные новости
14:05 Артиллерия Второй мировой войны. Бог войны
14:25 СОБР. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:45 Специальный репортаж
19:00 Открытый эфир
22:00 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:25 Загадки века с Сергеем Медведевым. «Звёздный путь Николая Елизарова: как слесарь с «Уралмаша» стал президентом Тайваня»
23:15 Под каменным небом
00:40 По данным уголовного розыска...
01:55 Где 042?
03:10 Из всех орудий
03:45 СОБР. 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.