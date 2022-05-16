Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач канала Звезда на 16 мая 2022 года


Телепрограмма канала Звезда на 16 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.

16.05.2022

03:25 Война в Корее. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:30 Освобождение
10:00 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Сделано в СССР
13:35 Артиллерия Второй мировой войны. Бог войны
14:00 Военные новости
14:05 Артиллерия Второй мировой войны. Бог войны
14:25 СОБР. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:45 Специальный репортаж
19:00 Открытый эфир
22:00 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:25 Загадки века с Сергеем Медведевым. «Звёздный путь Николая Елизарова: как слесарь с «Уралмаша» стал президентом Тайваня»
23:15 Под каменным небом
00:40 По данным уголовного розыска...
01:55 Где 042?
03:10 Из всех орудий
03:45 СОБР. 1-я и 2-я серии

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач канала Звезда на 15 мая 2022 года
  • Программа передач Первого канала на 15 мая 2022 года
  • Программа передач канала Звезда на 14 мая 2022 года
  • Программа передач канала Звезда на 13 мая 2022 года
  • Программа передач канала Звезда на 12 мая 2022 года
    •




    Расписание Чемпионата мира по хоккею 2022. Результаты матчей ЧМ-2022 15 мая

    Чемпионат мира по хоккею 2022

    85-й чемпионат мира по хоккею среди взрослых команд состоится с 13 по 29 мая 2022 года в Финляндии. В турнире примут участие 16 сильнейших команд.

    Плей-офф НХЛ 2021/2022. Расписание матчей Кубка Стэнли 15 мая

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2022

    В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу РПЛ-2021/2022

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021 2022

    В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи. Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?

    Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2021 2022. Премьер-лига

    30-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.

    Лига чемпионов УЕФА 2021/22. Финал. «Ливерпуль» - «Реал» 28 мая

    Лига чемпионов УЕФА 2022, финал, Ливерпуль, Реал

    28 мая в Париже пройдет решающий матч Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22. В игре, которая определит сильнейшего на европейском континенте, сыграют «Ливерпуль» и «Реал».









    Где находится Финляндия на карте, граница Финляндии с Россией
    Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 15 мая 2022: сколько заболевших
    Расписание трансляций 29-го тура РПЛ 15 мая - чемпионата России по футболу
    Где находится Белгород на карте России, карта Белгородской области, поселок Середа
    Где находится Херсон на карте Украины, карта Херсона
    Самые смешные анекдоты дня - 15 мая 2022 года
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию на 15 мая 2022 года
    Погода в Москве на 16 мая 2022 года. Прогноз погоды в Москве
    Гороскоп на 16 мая 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
    Какой праздник 16 мая 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru