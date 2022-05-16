Программа передач Золотая коллекция на 16 мая 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 16 мая 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
16.05.2022
04:10 Асса
06:30 Шантажист
08:05 Пес Барбос и необычный кросс
08:15 Ягуар
09:55 Раба любви
11:40 Карнавальная ночь
13:00 Гори, гори, моя звезда
14:40 Яды, или Всемирная история отравлений
16:30 Авария - дочь мента
18:10 Тайны следствия-10. «Перевернутая Дженни», 1-я и 2-я серии
19:50 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
21:30 Мимино
23:10 Семь стариков и одна девушка
00:45 Добряки
02:00 Артистка из Грибова
04:15 Тайны следствия-10. «Перевернутая Дженни», 1-я и 2-я серии
В телепрограмме передач возможны изменения.