Программа передач Золотая коллекция на 16 мая 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 16 мая 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



16.05.2022



04:10 Асса

06:30 Шантажист

08:05 Пес Барбос и необычный кросс

08:15 Ягуар

09:55 Раба любви

11:40 Карнавальная ночь

13:00 Гори, гори, моя звезда

14:40 Яды, или Всемирная история отравлений

16:30 Авария - дочь мента

18:10 Тайны следствия-10. «Перевернутая Дженни», 1-я и 2-я серии

19:50 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

21:30 Мимино

23:10 Семь стариков и одна девушка

00:45 Добряки

02:00 Артистка из Грибова

04:15 Тайны следствия-10. «Перевернутая Дженни», 1-я и 2-я серии



В телепрограмме передач возможны изменения.