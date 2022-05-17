Программа передач ТВЦ на 17 мая 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 17 мая 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



17.05.2022



04:40 Леонид Быков. Последний дубль

05:15 Мой герой. Максим Лагашкин

06:00 Настроение

08:20 Доктор И... Здоровье груди

08:50 Убийство на троих. 3-я серия

09:45 Убийство на троих. 4-я серия

10:40 Борис Щербаков. Вечный жених

11:30 События

11:50 Петровка, 38

12:05 Академия. 3-я серия

12:55 Академия. 4-я серия

13:45 Мой герой. Александр Голобородько

14:30 События

14:55 Город новостей

15:10 Золотая кровь. Градус смерти. 1-я серия

16:00 Золотая кровь. Градус смерти. 2-я серия

17:00 Александр Кайдановский. Жажда крови

17:50 События

18:15 Петровка, 38

18:30 Анатомия убийства. «Танец смерти», 1-я серия

19:20 Анатомия убийства. «Танец смерти», 2-я серия

20:10 Анатомия убийства. «Обратная сторона любви», 1-я серия

21:00 Анатомия убийства. «Обратная сторона любви», 2-я серия

22:00 События

22:40 Закон и порядок

23:10 Охотницы на миллионеров

00:00 События. 25-й час

00:25 Петровка, 38

00:40 Прощание. Владислав Листьев

01:25 Виктория Фёдорова. Ген несчастья

02:05 Разбитый горшок президента Картера

02:45 Осторожно, мошенники! Родные жулики

03:10 Золотая кровь. Градус смерти. 1-я серия

03:50 Золотая кровь. Градус смерти. 2-я серия

04:40 Борис Щербаков. Вечный жених



В программе передач возможны изменения.