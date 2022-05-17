Программа передач ТВЦ на 17 мая 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 17 мая 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
17.05.2022
04:40 Леонид Быков. Последний дубль
05:15 Мой герой. Максим Лагашкин
06:00 Настроение
08:20 Доктор И... Здоровье груди
08:50 Убийство на троих. 3-я серия
09:45 Убийство на троих. 4-я серия
10:40 Борис Щербаков. Вечный жених
11:30 События
11:50 Петровка, 38
12:05 Академия. 3-я серия
12:55 Академия. 4-я серия
13:45 Мой герой. Александр Голобородько
14:30 События
14:55 Город новостей
15:10 Золотая кровь. Градус смерти. 1-я серия
16:00 Золотая кровь. Градус смерти. 2-я серия
17:00 Александр Кайдановский. Жажда крови
17:50 События
18:15 Петровка, 38
18:30 Анатомия убийства. «Танец смерти», 1-я серия
19:20 Анатомия убийства. «Танец смерти», 2-я серия
20:10 Анатомия убийства. «Обратная сторона любви», 1-я серия
21:00 Анатомия убийства. «Обратная сторона любви», 2-я серия
22:00 События
22:40 Закон и порядок
23:10 Охотницы на миллионеров
00:00 События. 25-й час
00:25 Петровка, 38
00:40 Прощание. Владислав Листьев
01:25 Виктория Фёдорова. Ген несчастья
02:05 Разбитый горшок президента Картера
02:45 Осторожно, мошенники! Родные жулики
03:10 Золотая кровь. Градус смерти. 1-я серия
03:50 Золотая кровь. Градус смерти. 2-я серия
04:40 Борис Щербаков. Вечный жених
В программе передач возможны изменения.