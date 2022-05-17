Программа передач НТВ на 17 мая 2022 года

Телепрограмма НТВ на 17 мая 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
17.05.2022
04:45 Улицы разбитых фонарей-6. «Черный король», «Одиночный выстрел»
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч. «Глубинная бомба». «Наживка». «Предатель», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:30 Морские дьяволы. Смерч. «Глубинная бомба». «Наживка». «Предатель», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Вспышка. «Откройте, коллекторы!». «Багажник». «Дубль два»
23:00 Сегодня в Москве
23:25 Пёс. «Бессонница». «Украденное оружие». «Водобоязнь». «Купюра»
02:55 Агентство скрытых камер. Ювелир
03:25 Шаман. «Сделка», 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.