Программа передач НТВ на 17 мая 2022 года

Телепрограмма НТВ на 17 мая 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



17.05.2022



04:45 Улицы разбитых фонарей-6. «Черный король», «Одиночный выстрел»

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч. «Глубинная бомба». «Наживка». «Предатель», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:30 Морские дьяволы. Смерч. «Глубинная бомба». «Наживка». «Предатель», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Вспышка. «Откройте, коллекторы!». «Багажник». «Дубль два»

23:00 Сегодня в Москве

23:25 Пёс. «Бессонница». «Украденное оружие». «Водобоязнь». «Купюра»

02:55 Агентство скрытых камер. Ювелир

03:25 Шаман. «Сделка», 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.