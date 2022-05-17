Программа передач Пятого канала на 17 мая 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 17 мая 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



17.05.2022



05:00 Известия

05:25 Улицы разбитых фонарей-2. Королева красоты

06:05 Улицы разбитых фонарей-2. Трубка фирмы «Данхилл»

06:45 Снайпер. Герой сопротивления. 1-я - 3-я серии

09:00 Известия

09:30 Снайпер. Герой сопротивления. 3-я серия

09:40 Снайпер. Герой сопротивления. 4-я серия

10:25 Шугалей

12:30 Шугалей-2

13:00 Известия

13:30 Шугалей-2

15:30 Шугалей-3

17:30 Известия

18:00 Условный мент-3. Голос крови

18:50 Условный мент-3. Штирлиц

19:40 След. Пустота

20:20 След. Бальзамировщик

21:00 След. Отчаянно ищу Свету

21:40 След. Друччи

22:25 След. Смерть после полудня

23:10 Свои-4. Игры убийц

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Эко-убийство

01:15 След. Яма

01:55 След. Дрогнувшая рука

02:30 След. Сонная лощина

03:05 Детективы. Овощ

03:40 Детективы. Художник, что рисует месть

04:05 Детективы. Рай в мираже

04:35 Детективы. Паутина



В программе передач возможны изменения.