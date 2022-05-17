Программа передач Пятого канала на 17 мая 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 17 мая 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
17.05.2022
05:00 Известия
05:25 Улицы разбитых фонарей-2. Королева красоты
06:05 Улицы разбитых фонарей-2. Трубка фирмы «Данхилл»
06:45 Снайпер. Герой сопротивления. 1-я - 3-я серии
09:00 Известия
09:30 Снайпер. Герой сопротивления. 3-я серия
09:40 Снайпер. Герой сопротивления. 4-я серия
10:25 Шугалей
12:30 Шугалей-2
13:00 Известия
13:30 Шугалей-2
15:30 Шугалей-3
17:30 Известия
18:00 Условный мент-3. Голос крови
18:50 Условный мент-3. Штирлиц
19:40 След. Пустота
20:20 След. Бальзамировщик
21:00 След. Отчаянно ищу Свету
21:40 След. Друччи
22:25 След. Смерть после полудня
23:10 Свои-4. Игры убийц
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Эко-убийство
01:15 След. Яма
01:55 След. Дрогнувшая рука
02:30 След. Сонная лощина
03:05 Детективы. Овощ
03:40 Детективы. Художник, что рисует месть
04:05 Детективы. Рай в мираже
04:35 Детективы. Паутина
В программе передач возможны изменения.