Программа передач Домашний на 17 мая 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 17 мая 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



17.05.2022



04:40 Давай разведёмся!

05:30 По делам несовершеннолетних

08:50 Давай разведёмся!

09:50 Тест на отцовство

12:05 Понять. Простить. «Тихий омут». «Дела сердечные»

13:10 Порча. Мальчик

13:40 Знахарка

14:15 Верну любимого

14:50 Верни мою жизнь. 1-я - 4-я серии

19:00 Наша доктор. 1-я - 4-я серии

22:40 Женский доктор-3. 23-я и 24-я серии

00:30 Великолепная Анжелика

02:10 Понять. Простить. «Тихий омут». «Дела сердечные»

03:00 Порча. Мальчик

03:25 Знахарка

03:50 Верну любимого. Без памяти

04:15 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.