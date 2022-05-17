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Программа передач Домашний на 17 мая 2022 года


Телепрограмма канала Домашний на 17 мая 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.

17.05.2022

04:40 Давай разведёмся!
05:30 По делам несовершеннолетних
08:50 Давай разведёмся!
09:50 Тест на отцовство
12:05 Понять. Простить. «Тихий омут». «Дела сердечные»
13:10 Порча. Мальчик
13:40 Знахарка
14:15 Верну любимого
14:50 Верни мою жизнь. 1-я - 4-я серии
19:00 Наша доктор. 1-я - 4-я серии
22:40 Женский доктор-3. 23-я и 24-я серии
00:30 Великолепная Анжелика
02:10 Понять. Простить. «Тихий омут». «Дела сердечные»
03:00 Порча. Мальчик
03:25 Знахарка
03:50 Верну любимого. Без памяти
04:15 Давай разведёмся!

В телепрограмме возможны изменения.









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