Программа передач ТНТ на 17 мая 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 17 мая 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



17.05.2022



04:30 Comedy Баттл. Суперсезон. 24-я серия

05:20 Открытый микрофон. Дайджест. 21-я серия

06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 37-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 40-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 41-я серия

08:30 Бузова на кухне. Сезон 2. 20-я серия

09:00 Однажды в России. Спецдайджест. 42-я серия

10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 43-я серия

11:00 Однажды в России. Спецдайджест. 44-я серия

12:00 Универ. Новая общага. 47-я серия - 52-я серии

15:00 СашаТаня. 41-я - 46-я серии

18:00 Универ 10 лет спустя. 1-я серия

19:00 Универ 10 лет спустя. 2-я серия

20:00 СашаТаня. Сезон 7. 242-я серия

20:30 СашаТаня. Сезон 7. 243-я серия

21:00 Эпидемия. 2-я серия

22:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 10-я серия

23:00 Трое в одном отеле

00:50 Мисс Конгениальность-2: Прекрасна и опасна

02:40 Золото Геленджика. 3-я серия

03:25 Золото Геленджика. 4-я серия

04:10 Comedy Баттл. Суперсезон. 25-я серия



В программе передач возможны изменения.