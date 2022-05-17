Программа передач ТНТ на 17 мая 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 17 мая 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
17.05.2022
04:30 Comedy Баттл. Суперсезон. 24-я серия
05:20 Открытый микрофон. Дайджест. 21-я серия
06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 37-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 40-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 41-я серия
08:30 Бузова на кухне. Сезон 2. 20-я серия
09:00 Однажды в России. Спецдайджест. 42-я серия
10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 43-я серия
11:00 Однажды в России. Спецдайджест. 44-я серия
12:00 Универ. Новая общага. 47-я серия - 52-я серии
15:00 СашаТаня. 41-я - 46-я серии
18:00 Универ 10 лет спустя. 1-я серия
19:00 Универ 10 лет спустя. 2-я серия
20:00 СашаТаня. Сезон 7. 242-я серия
20:30 СашаТаня. Сезон 7. 243-я серия
21:00 Эпидемия. 2-я серия
22:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 10-я серия
23:00 Трое в одном отеле
00:50 Мисс Конгениальность-2: Прекрасна и опасна
02:40 Золото Геленджика. 3-я серия
03:25 Золото Геленджика. 4-я серия
04:10 Comedy Баттл. Суперсезон. 25-я серия
В программе передач возможны изменения.