Программа передач СТС на 17 мая 2022 года

Телепрограмма СТС на 17 мая 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



17.05.2022



04:55 Воронины. Сезон 15. 14-я - 16-я серии

06:00 Ералаш. Сезон 1. 47-я серия

06:05 Три кота. День страшилок

06:10 Три кота

06:15 Три кота. Игра в доктора

06:20 Три кота

06:25 Три кота. Как мыть лапки

06:30 Забавные истории

06:40 Монстры против овощей

07:00 Том и Джерри

09:05 Сториз. Сезон 1. 1-я - 11-я серии

14:25 Детсадовский полицейский

16:45 Уральские пельмени. «Королевство кривых кулис», 2-я часть

18:20 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ю»

19:45 Планета обезьян

22:00 Трудные подростки. Сезон 1. 3-я серия

22:30 Трудные подростки. Сезон 1. 4-я серия

23:00 Логан. Росомаха

01:30 Смертельное оружие-2

03:15 Воронины. Сезон 15. 13-я - 17-я серии



В программе передач возможны изменения.