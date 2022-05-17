Программа передач СТС на 17 мая 2022 года

Телепрограмма СТС на 17 мая 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
17.05.2022
04:55 Воронины. Сезон 15. 14-я - 16-я серии
06:00 Ералаш. Сезон 1. 47-я серия
06:05 Три кота. День страшилок
06:10 Три кота
06:15 Три кота. Игра в доктора
06:20 Три кота
06:25 Три кота. Как мыть лапки
06:30 Забавные истории
06:40 Монстры против овощей
07:00 Том и Джерри
09:05 Сториз. Сезон 1. 1-я - 11-я серии
14:25 Детсадовский полицейский
16:45 Уральские пельмени. «Королевство кривых кулис», 2-я часть
18:20 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ю»
19:45 Планета обезьян
22:00 Трудные подростки. Сезон 1. 3-я серия
22:30 Трудные подростки. Сезон 1. 4-я серия
23:00 Логан. Росомаха
01:30 Смертельное оружие-2
03:15 Воронины. Сезон 15. 13-я - 17-я серии
В программе передач возможны изменения.