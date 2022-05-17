Программа передач Матч ТВ на 17 мая 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 17 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



17.05.2022



04:45 Громко

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Специальный репортаж

09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - США

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Специальный репортаж

12:55 Все на Матч!

13:30 Хоккей. Чемпионат мира. Франция - Германия

15:40 Все на Матч!

16:15 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Австрия. Прямой эфир

18:40 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. 1/2 финала. ЦСКА - «Звезда» (Звенигород). Прямой эфир

20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - Казахстан. Прямой эфир

22:40 Все на Матч!

23:30 Хоккей. Чемпионат мира. Италия - Дания

01:35 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. 1/2 финала. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Лада» (Тольятти)

02:55 Правила игры

03:20 Новости

03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Бока Хуниорс» (Аргентина) - «Коринтианс» (Бразилия). Прямой эфир



В программе передач возможны изменения.