Программа передач Матч ТВ на 17 мая 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 17 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
17.05.2022
04:45 Громко
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Специальный репортаж
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - США
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Специальный репортаж
12:55 Все на Матч!
13:30 Хоккей. Чемпионат мира. Франция - Германия
15:40 Все на Матч!
16:15 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Австрия. Прямой эфир
18:40 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. 1/2 финала. ЦСКА - «Звезда» (Звенигород). Прямой эфир
20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - Казахстан. Прямой эфир
22:40 Все на Матч!
23:30 Хоккей. Чемпионат мира. Италия - Дания
01:35 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. 1/2 финала. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Лада» (Тольятти)
02:55 Правила игры
03:20 Новости
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Бока Хуниорс» (Аргентина) - «Коринтианс» (Бразилия). Прямой эфир
В программе передач возможны изменения.