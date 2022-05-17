Программа передач канала Звезда на 17 мая 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 17 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
17.05.2022
03:45 СОБР. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Специальный репортаж
10:00 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Специальный репортаж
13:40 Артиллерия Второй мировой войны. Трудная цель
14:00 Военные новости
14:05 Артиллерия Второй мировой войны. Трудная цель
14:25 СОБР. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:45 Специальный репортаж
19:00 Открытый эфир
22:00 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:25 Улика из прошлого. Крымские войны. Тайна прошлого и настоящего
23:15 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона
00:25 Большая семья
02:05 Под каменным небом
03:30 Москва - фронту
03:50 СОБР. 5-я и 6-я серии
В программе передач возможны изменения.