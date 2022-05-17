Программа передач канала Звезда на 17 мая 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 17 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



17.05.2022



03:45 СОБР. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Специальный репортаж

10:00 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Специальный репортаж

13:40 Артиллерия Второй мировой войны. Трудная цель

14:00 Военные новости

14:05 Артиллерия Второй мировой войны. Трудная цель

14:25 СОБР. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:45 Специальный репортаж

19:00 Открытый эфир

22:00 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:25 Улика из прошлого. Крымские войны. Тайна прошлого и настоящего

23:15 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона

00:25 Большая семья

02:05 Под каменным небом

03:30 Москва - фронту

03:50 СОБР. 5-я и 6-я серии



В программе передач возможны изменения.