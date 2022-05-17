Программа передач Золотая коллекция на 17 мая 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 17 мая 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



17.05.2022



04:15 Тайны следствия-10. «Перевернутая Дженни», 1-я и 2-я серии

05:35 Человек ниоткуда

06:50 Молчание доктора Ивенса

08:15 Летят журавли

10:00 Жестокий романс

12:40 Дамы приглашают кавалеров

14:00 Фантазии Фарятьева

16:45 День полнолуния

18:25 Тайны следствия-10. «Черная метка», 1-я и 2-я серии

20:00 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

21:30 Гараж

23:20 Белое солнце пустыни

00:50 Девчата

02:25 Аэлита, не приставай к мужчинам

03:45 Тайны следствия-10. «Черная метка», 1-я и 2-я серии



В телепрограмме передач возможны изменения.