Программа передач Золотая коллекция на 17 мая 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 17 мая 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
17.05.2022
04:15 Тайны следствия-10. «Перевернутая Дженни», 1-я и 2-я серии
05:35 Человек ниоткуда
06:50 Молчание доктора Ивенса
08:15 Летят журавли
10:00 Жестокий романс
12:40 Дамы приглашают кавалеров
14:00 Фантазии Фарятьева
16:45 День полнолуния
18:25 Тайны следствия-10. «Черная метка», 1-я и 2-я серии
20:00 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
21:30 Гараж
23:20 Белое солнце пустыни
00:50 Девчата
02:25 Аэлита, не приставай к мужчинам
03:45 Тайны следствия-10. «Черная метка», 1-я и 2-я серии
В телепрограмме передач возможны изменения.