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Программа передач Россия 1 на 18 мая 2022 года


Телепрограмма Россия 1 на 18 мая 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.

18.05.2022

05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
00:00 Екатерина. Взлет. 7-я серия
01:00 Земский доктор. Возвращение. 13-я серия
01:50 Земский доктор. Возвращение. 14-я серия
02:40 Версия. А где же мальчик?
03:30 Версия. Личная неприязнь

В программе передач возможны изменения.









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