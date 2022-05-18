Программа передач ТВЦ на 18 мая 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 18 мая 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



18.05.2022



04:40 Борис Щербаков. Вечный жених

05:20 Мой герой. Александр Голобородько

06:00 Настроение

08:25 Доктор И... Эссенциальный тремор

08:55 Марафон для трех граций. 1-я серия

09:45 Марафон для трех граций. 2-я серия

10:40 Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн

11:30 События

11:50 Петровка, 38

12:05 Академия. 5-я серия

12:55 Академия. 6-я серия

13:40 Мой герой. Виктор Чайка

14:30 События

14:55 Город новостей

15:10 Золотая кровь. Чертолье. 1-я серия

16:00 Золотая кровь. Чертолье. 2-я серия

17:00 Юрий Богатырёв. Чужой среди своих

17:50 События

18:15 Петровка, 38

18:30 Анатомия убийства. «Закон Сансары», 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 47-й выпуск

23:10 Прощание. Александр Градский

00:00 События. 25-й час

00:25 Петровка, 38

00:40 Хроники московского быта. Заложницы Сталина

01:25 Прощание. Сталин и Прокофьев

02:05 Атака с неба

02:45 Осторожно, мошенники! Обман «под ключ»

03:10 Золотая кровь. Чертолье. 1-я серия

03:50 Золотая кровь. Чертолье. 2-я серия

04:40 Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн



В программе передач возможны изменения.