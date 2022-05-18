Программа передач ТВЦ на 18 мая 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 18 мая 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
18.05.2022
04:40 Борис Щербаков. Вечный жених
05:20 Мой герой. Александр Голобородько
06:00 Настроение
08:25 Доктор И... Эссенциальный тремор
08:55 Марафон для трех граций. 1-я серия
09:45 Марафон для трех граций. 2-я серия
10:40 Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн
11:30 События
11:50 Петровка, 38
12:05 Академия. 5-я серия
12:55 Академия. 6-я серия
13:40 Мой герой. Виктор Чайка
14:30 События
14:55 Город новостей
15:10 Золотая кровь. Чертолье. 1-я серия
16:00 Золотая кровь. Чертолье. 2-я серия
17:00 Юрий Богатырёв. Чужой среди своих
17:50 События
18:15 Петровка, 38
18:30 Анатомия убийства. «Закон Сансары», 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 47-й выпуск
23:10 Прощание. Александр Градский
00:00 События. 25-й час
00:25 Петровка, 38
00:40 Хроники московского быта. Заложницы Сталина
01:25 Прощание. Сталин и Прокофьев
02:05 Атака с неба
02:45 Осторожно, мошенники! Обман «под ключ»
03:10 Золотая кровь. Чертолье. 1-я серия
03:50 Золотая кровь. Чертолье. 2-я серия
04:40 Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн
В программе передач возможны изменения.