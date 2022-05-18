Программа передач НТВ на 18 мая 2022 года

Телепрограмма НТВ на 18 мая 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
18.05.2022
05:00 Улицы разбитых фонарей-6. «Несчастный случай». «Убийство по рецепту»
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «Станционный смотритель», 1-я и 2-я серии. «Солдат будущего», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:30 Морские дьяволы. Смерч-2. «Станционный смотритель», 1-я и 2-я серии. «Солдат будущего», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Три сестры?
19:00 Сегодня
20:00 Вспышка. «Железное алиби«. «Семейные ценности». «Снимите это немедленно!»
23:00 Сегодня в Москве
23:25 Пёс. «Малыш». «Кощей». «Мститель». «Побег»
02:50 Их нравы
03:15 Шаман. «Телохранитель», 1-я и 2-я серии
04:50 Улицы разбитых фонарей-6. «Конец квартала». «Мама»
В программе передач возможны изменения.