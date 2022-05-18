Программа передач НТВ на 18 мая 2022 года

Телепрограмма НТВ на 18 мая 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



18.05.2022



05:00 Улицы разбитых фонарей-6. «Несчастный случай». «Убийство по рецепту»

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «Станционный смотритель», 1-я и 2-я серии. «Солдат будущего», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:30 Морские дьяволы. Смерч-2. «Станционный смотритель», 1-я и 2-я серии. «Солдат будущего», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Три сестры?

19:00 Сегодня

20:00 Вспышка. «Железное алиби«. «Семейные ценности». «Снимите это немедленно!»

23:00 Сегодня в Москве

23:25 Пёс. «Малыш». «Кощей». «Мститель». «Побег»

02:50 Их нравы

03:15 Шаман. «Телохранитель», 1-я и 2-я серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-6. «Конец квартала». «Мама»



В программе передач возможны изменения.