Программа передач Пятого канала на 18 мая 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 18 мая 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



18.05.2022



05:00 Известия

05:25 Морской патруль. 1-я - 4-я серии

09:00 Известия

09:30 Морской патруль. 4-я - 8-я серии

13:00 Известия

13:30 Морской патруль. 8-я серия

14:20 Морской патруль-2. 1-я - 3-я серии

17:30 Известия

18:00 Условный мент-3. Крабовая ловушка

18:50 Условный мент-3. Жадность не порок

19:35 След. Подмосковный потрошитель

20:20 След. Последний звонок

21:00 След. Белая смерть

21:40 След. Хранитель тела

22:25 След. Интернат

23:10 Свои-4. Жар-птица из глубинки

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Короли шиномонтажа

01:15 След. Дурная энергетика

01:50 След. Физики и лирики

02:30 След. Как волка ни корми

03:05 Детективы. Обстоятельства смерти

03:40 Детективы. По горячим следам

04:05 Детективы. Злая ведьма

04:35 Детективы. Похищенная Вера



В программе передач возможны изменения.