Программа передач Пятого канала на 18 мая 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 18 мая 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
18.05.2022
05:00 Известия
05:25 Морской патруль. 1-я - 4-я серии
09:00 Известия
09:30 Морской патруль. 4-я - 8-я серии
13:00 Известия
13:30 Морской патруль. 8-я серия
14:20 Морской патруль-2. 1-я - 3-я серии
17:30 Известия
18:00 Условный мент-3. Крабовая ловушка
18:50 Условный мент-3. Жадность не порок
19:35 След. Подмосковный потрошитель
20:20 След. Последний звонок
21:00 След. Белая смерть
21:40 След. Хранитель тела
22:25 След. Интернат
23:10 Свои-4. Жар-птица из глубинки
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Короли шиномонтажа
01:15 След. Дурная энергетика
01:50 След. Физики и лирики
02:30 След. Как волка ни корми
03:05 Детективы. Обстоятельства смерти
03:40 Детективы. По горячим следам
04:05 Детективы. Злая ведьма
04:35 Детективы. Похищенная Вера
В программе передач возможны изменения.