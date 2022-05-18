Программа передач Домашний на 18 мая 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 18 мая 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
18.05.2022
04:15 Давай разведёмся!
05:05 Пять ужинов
05:20 По делам несовершеннолетних
09:05 Давай разведёмся!
10:05 Тест на отцовство
12:20 Понять. Простить. «Тест на любовь«. «Врачебная тайна»
13:25 Порча. Ярость
13:55 Знахарка
14:30 Верну любимого. Я всё решу
15:05 Никогда не бывает поздно. 1-я - 4-я серии
19:00 Два сердца. 1-я - 4-я серии
22:55 Женский доктор-3. 25-я и 26-я серии
00:45 Анжелика и король
02:25 Понять. Простить. «Тест на любовь«. «Врачебная тайна»
03:15 Порча. Ярость
03:40 Знахарка
04:05 Верну любимого. Я всё решу
04:30 Давай разведёмся!
В телепрограмме возможны изменения.