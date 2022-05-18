Программа передач Домашний на 18 мая 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 18 мая 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



18.05.2022



04:15 Давай разведёмся!

05:05 Пять ужинов

05:20 По делам несовершеннолетних

09:05 Давай разведёмся!

10:05 Тест на отцовство

12:20 Понять. Простить. «Тест на любовь«. «Врачебная тайна»

13:25 Порча. Ярость

13:55 Знахарка

14:30 Верну любимого. Я всё решу

15:05 Никогда не бывает поздно. 1-я - 4-я серии

19:00 Два сердца. 1-я - 4-я серии

22:55 Женский доктор-3. 25-я и 26-я серии

00:45 Анжелика и король

02:25 Понять. Простить. «Тест на любовь«. «Врачебная тайна»

03:15 Порча. Ярость

03:40 Знахарка

04:05 Верну любимого. Я всё решу

04:30 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.