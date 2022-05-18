Программа передач ТНТ на 18 мая 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 18 мая 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



18.05.2022



05:00 Открытый микрофон. 11-я серия

05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 36-я серия

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 46-я - 48-я серии

08:30 Битва пикников. 4-я серия

09:00 Однажды в России. Спецдайджест. 49-я - 51-я серии

12:00 Универ. Новая общага. 53-я - 58-я серии

15:00 СашаТаня. 47-я - 52-я серии

18:00 Универ 10 лет спустя. 3-я серия

19:00 Универ 10 лет спустя. 4-я серия

20:00 СашаТаня. Сезон 7. 243-я серия

20:30 СашаТаня. Сезон 7. 244-я серия

21:00 Эпидемия. 3-я серия

22:05 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 11-я серия

23:10 Девушка без комплексов

01:30 Призраки бывших подружек

03:05 Золото Геленджика. 5-я серия

03:55 Золото Геленджика. 6-я серия

04:40 Comedy Баттл. Суперсезон. 26-я серия



В программе передач возможны изменения.