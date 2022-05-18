Программа передач ТНТ на 18 мая 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 18 мая 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
18.05.2022
05:00 Открытый микрофон. 11-я серия
05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 36-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 46-я - 48-я серии
08:30 Битва пикников. 4-я серия
09:00 Однажды в России. Спецдайджест. 49-я - 51-я серии
12:00 Универ. Новая общага. 53-я - 58-я серии
15:00 СашаТаня. 47-я - 52-я серии
18:00 Универ 10 лет спустя. 3-я серия
19:00 Универ 10 лет спустя. 4-я серия
20:00 СашаТаня. Сезон 7. 243-я серия
20:30 СашаТаня. Сезон 7. 244-я серия
21:00 Эпидемия. 3-я серия
22:05 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 11-я серия
23:10 Девушка без комплексов
01:30 Призраки бывших подружек
03:05 Золото Геленджика. 5-я серия
03:55 Золото Геленджика. 6-я серия
04:40 Comedy Баттл. Суперсезон. 26-я серия
В программе передач возможны изменения.