Программа передач СТС на 18 мая 2022 года

Телепрограмма СТС на 18 мая 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
18.05.2022
04:45 Воронины. Сезон 15. 17-я серия
05:10 Воронины. Сезон 15. 18-я серия
05:35 6 кадров. Сезон 8. 18-я серия
05:55 6 кадров. Сезон 8. 14-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 61-я серия
06:05 Три кота. Поход в магазин
06:10 Три кота. День рождения мамы
06:15 Три кота. Игры в темноте
06:20 Три кота. Танец Миу-Миу с Карамелькой
06:25 Рождественские истории
06:45 Как приручить дракона. Легенды. Книга драконов
07:00 Том и Джерри
09:05 Сториз. Сезон 1. 9-я - 13-я серии
11:25 Сториз. Сезон 2. 1-я - 5-я серии
14:05 Планета обезьян
16:25 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «П»
18:05 Уральские пельмени. Без задних нот
19:35 Планета обезьян: Революция
22:05 Трудные подростки. Сезон 1. 5-я серия
22:30 Трудные подростки. Сезон 1. 6-я серия
23:00 Девушка с татуировкой дракона
01:50 Смертельное оружие-3
03:40 Воронины. Сезон 15. 16-я - 19-я серии
В программе передач возможны изменения.