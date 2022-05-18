Программа передач СТС на 18 мая 2022 года

Телепрограмма СТС на 18 мая 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



18.05.2022



04:45 Воронины. Сезон 15. 17-я серия

05:10 Воронины. Сезон 15. 18-я серия

05:35 6 кадров. Сезон 8. 18-я серия

05:55 6 кадров. Сезон 8. 14-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 61-я серия

06:05 Три кота. Поход в магазин

06:10 Три кота. День рождения мамы

06:15 Три кота. Игры в темноте

06:20 Три кота. Танец Миу-Миу с Карамелькой

06:25 Рождественские истории

06:45 Как приручить дракона. Легенды. Книга драконов

07:00 Том и Джерри

09:05 Сториз. Сезон 1. 9-я - 13-я серии

11:25 Сториз. Сезон 2. 1-я - 5-я серии

14:05 Планета обезьян

16:25 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «П»

18:05 Уральские пельмени. Без задних нот

19:35 Планета обезьян: Революция

22:05 Трудные подростки. Сезон 1. 5-я серия

22:30 Трудные подростки. Сезон 1. 6-я серия

23:00 Девушка с татуировкой дракона

01:50 Смертельное оружие-3

03:40 Воронины. Сезон 15. 16-я - 19-я серии



В программе передач возможны изменения.