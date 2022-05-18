Программа передач Матч ТВ на 18 мая 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 18 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
18.05.2022
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Бока Хуниорс» (Аргентина) - «Коринтианс» (Бразилия). Прямой эфир
05:30 Голевая неделя
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Специальный репортаж
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - Казахстан
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Специальный репортаж
12:55 Все на Матч!
13:30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - Великобритания
15:40 Все на Матч!
16:15 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия - Австрия. Прямой эфир
18:40 Все на Матч!
18:55 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 1/2 финала. КПРФ (Москва) - «Норильский Никель» (Норильск). Прямой
эфир
20:55 Новости
21:00 Все на Матч!
21:40 Футбол. Лига Европы. Финал. «Айнтрахт» (Германия) - «Рейнджерс» (Шотландия). Прямой эфир
00:15 Все на Матч!
01:10 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Швеция
03:10 Новости
03:15 Регби. Чемпионат России. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - «Металлург» (Новокузнецк)
04:25 Регби. Чемпионат России. «Слава» (Москва) - «Красный Яр» (Красноярск)
В программе передач возможны изменения.