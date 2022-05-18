Программа передач Матч ТВ на 18 мая 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 18 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



18.05.2022



03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Бока Хуниорс» (Аргентина) - «Коринтианс» (Бразилия). Прямой эфир

05:30 Голевая неделя

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Специальный репортаж

09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - Казахстан

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Специальный репортаж

12:55 Все на Матч!

13:30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - Великобритания

15:40 Все на Матч!

16:15 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия - Австрия. Прямой эфир

18:40 Все на Матч!

18:55 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 1/2 финала. КПРФ (Москва) - «Норильский Никель» (Норильск). Прямой

эфир

20:55 Новости

21:00 Все на Матч!

21:40 Футбол. Лига Европы. Финал. «Айнтрахт» (Германия) - «Рейнджерс» (Шотландия). Прямой эфир

00:15 Все на Матч!

01:10 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Швеция

03:10 Новости

03:15 Регби. Чемпионат России. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - «Металлург» (Новокузнецк)

04:25 Регби. Чемпионат России. «Слава» (Москва) - «Красный Яр» (Красноярск)



В программе передач возможны изменения.