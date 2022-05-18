Программа передач канала Звезда на 18 мая 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 18 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



18.05.2022



03:50 СОБР. 5-я и 8-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:30 Специальный репортаж

09:45 Оружие Победы

10:00 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Специальный репортаж

13:40 Артиллерия Второй мировой войны. Артиллерийская дуэль

14:00 Военные новости

14:05 Артиллерия Второй мировой войны. Артиллерийская дуэль

14:25 СОБР. 9-я - 12-я серии

18:00 Новости дня

18:45 Специальный репортаж

19:00 Открытый эфир

22:00 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:25 Секретные материалы

23:15 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона

00:25 Правда лейтенанта Климова

01:50 Внимание! Всем постам...

03:10 Хроника Победы

03:40 СОБР. 9-я и 10-я серии



В программе передач возможны изменения.