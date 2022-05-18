Программа передач канала Звезда на 18 мая 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 18 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
18.05.2022
03:50 СОБР. 5-я и 8-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:30 Специальный репортаж
09:45 Оружие Победы
10:00 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Специальный репортаж
13:40 Артиллерия Второй мировой войны. Артиллерийская дуэль
14:00 Военные новости
14:05 Артиллерия Второй мировой войны. Артиллерийская дуэль
14:25 СОБР. 9-я - 12-я серии
18:00 Новости дня
18:45 Специальный репортаж
19:00 Открытый эфир
22:00 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:25 Секретные материалы
23:15 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона
00:25 Правда лейтенанта Климова
01:50 Внимание! Всем постам...
03:10 Хроника Победы
03:40 СОБР. 9-я и 10-я серии
В программе передач возможны изменения.