Программа передач Золотая коллекция на 18 мая 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 18 мая 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



18.05.2022



03:45 Тайны следствия-10. «Черная метка», 1-я и 2-я серии

05:10 Тридцать первое июня

07:25 Ларец Марии Медичи

09:05 Выкуп

10:45 Берегите мужчин!

12:05 Осень

13:50 Станционный смотритель

15:00 Выйти замуж за капитана

16:35 Катала

18:00 Тайны следствия-10. «Воровская кровь», 1-я и 2-я серии

19:40 Невероятные приключения итальянцев в России

21:30 Афоня

23:10 Берегись автомобиля

00:50 Вий

02:05 Жестокий романс

04:20 Тайны следствия-10. «Воровская кровь», 1-я и 2-я серии



В телепрограмме передач возможны изменения.