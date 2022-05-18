Программа передач Золотая коллекция на 18 мая 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 18 мая 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
18.05.2022
03:45 Тайны следствия-10. «Черная метка», 1-я и 2-я серии
05:10 Тридцать первое июня
07:25 Ларец Марии Медичи
09:05 Выкуп
10:45 Берегите мужчин!
12:05 Осень
13:50 Станционный смотритель
15:00 Выйти замуж за капитана
16:35 Катала
18:00 Тайны следствия-10. «Воровская кровь», 1-я и 2-я серии
19:40 Невероятные приключения итальянцев в России
21:30 Афоня
23:10 Берегись автомобиля
00:50 Вий
02:05 Жестокий романс
04:20 Тайны следствия-10. «Воровская кровь», 1-я и 2-я серии
В телепрограмме передач возможны изменения.