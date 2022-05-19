Программа передач ТВЦ на 19 мая 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 19 мая 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
19.05.2022
04:40 Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн
05:20 Мой герой. Виктор Чайка
06:00 Настроение
08:25 Доктор И... Как противостоять стрессу
09:00 Марафон для трех граций. 3-я серия
09:50 Марафон для трех граций. 4-я серия
10:40 Валентина Теличкина. Начать с нуля
11:30 События
11:50 Петровка, 38
12:05 Академия. 7-я серия
12:55 Академия. 8-я серия
13:45 Мой герой. Владимир Виноградов
14:30 События
14:55 Город новостей
15:10 Золотая кровь. Чертов кистень. 1-я серия
16:00 Золотая кровь. Чертов кистень. 2-я серия
17:00 Нина Дорошина. Любить предателя
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Объявлен мёртвым. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 10 самых... Бриллиантовые королевы
23:10 Назад в СССР. Совдетство
00:00 События. 25-й час
00:25 Петровка, 38
00:40 90-е. Профессия - киллер
01:25 Прощание. Юрий Щекочихин
02:05 Как утонул коммандер Крэбб
02:45 Осторожно, мошенники! Ловцы богатых невест
03:15 Золотая кровь. Чертов кистень. 1-я серия
03:55 Золотая кровь. Чертов кистень. 2-я серия
04:40 Валентина Теличкина. Начать с нуля
В программе передач возможны изменения.