Программа передач ТВЦ на 19 мая 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 19 мая 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



19.05.2022



04:40 Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн

05:20 Мой герой. Виктор Чайка

06:00 Настроение

08:25 Доктор И... Как противостоять стрессу

09:00 Марафон для трех граций. 3-я серия

09:50 Марафон для трех граций. 4-я серия

10:40 Валентина Теличкина. Начать с нуля

11:30 События

11:50 Петровка, 38

12:05 Академия. 7-я серия

12:55 Академия. 8-я серия

13:45 Мой герой. Владимир Виноградов

14:30 События

14:55 Город новостей

15:10 Золотая кровь. Чертов кистень. 1-я серия

16:00 Золотая кровь. Чертов кистень. 2-я серия

17:00 Нина Дорошина. Любить предателя

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Объявлен мёртвым. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 10 самых... Бриллиантовые королевы

23:10 Назад в СССР. Совдетство

00:00 События. 25-й час

00:25 Петровка, 38

00:40 90-е. Профессия - киллер

01:25 Прощание. Юрий Щекочихин

02:05 Как утонул коммандер Крэбб

02:45 Осторожно, мошенники! Ловцы богатых невест

03:15 Золотая кровь. Чертов кистень. 1-я серия

03:55 Золотая кровь. Чертов кистень. 2-я серия

04:40 Валентина Теличкина. Начать с нуля



В программе передач возможны изменения.